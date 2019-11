Il consigliere comunale Rudy Gatta ha presentato oggi un’interrogazione a risposta in Consiglio comunale, per far diventare la darsena di città una palestra a cielo aperto per il podismo.

“Alla luce dello straordinario successo riscosso dall’edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte che nell’edizione 2019 ha raggiunto il numero record di oltre 18 mila partecipanti risultando un’ottima occasione per far conoscere il nostro territorio e il patrimonio culturale, artistico e ambientale della nostra città, ma anche la sua vocazione sportiva, e alla luce pure della passione per il podismo che lo contraddistingue, Rudy Gatta propone di poter creare nella darsena di città le condizioni per farne una zona fruibile da tutti gli amanti della camminata e della corsa anche in ore notturne, chiedendo all’Amministrazione di farsi portavoce di questa istanza all’autorità Portuale di sistema”.

In particolare il consigliere chiede che tutto il perimetro della darsena di città venga dotato di un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che vengano effettuati idonei interventi di sistemazione del manto stradale e a favore dell’accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne permettano la fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le persone che vogliono utilizzarla per le camminate e o per gli allenamenti di corsa.

Per il consigliere Gatta la darsena di città, con i suoi 4 km circa lungo le banchine, rappresenta già di per sé un circuito naturale perfetto per ospitare i runners che vogliono allenarsi in sicurezza tutto l’anno e a tutte le ore.

Qui di sotto, il testo integrale dell’interrogazione presentata dal consigliere dem

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN CONSIGLIO

“RAVENNA CAPITALE DEL RUNNING”

Considerato che Ravenna è costantemente protesa alla valorizzazione della propria vocazione oltre che a destinazione turistica, a città per gli sport outdoor, in particolare del running;

Vista anche la crescente partecipazione anche alla Maratona Internazionale Ravenna città d’arte, manifestazione cardine del calendario podistico romagnolo, che nell’edizione 2019 ha raggiunto il numero record di oltre 18 mila partecipanti. Considerando che la stessa manifestazione risulta un’ottima occasione per far conoscere il nostro territorio, nonché il nostro prezioso patrimonio culturale, artistico ed ambientale;

Accertato che si parla sempre più di un fenomeno mondiale crescente del running e del walking, pratiche sportive adatte a tutte le età ma che richiedono luoghi idonei per sostenere continui allenamenti, al riparo dai pericoli del traffico, dallo smog e accessibili a qualsiasi ora del giorno e della notte, in linea con stili di vita sempre in continuo cambiamento;

Riconosciuto che poter disporre di infrastrutture efficienti rappresenta un elemento imprescindibile per far crescere ulteriormente questo movimento e che la darsena di città, con i suoi 4 km circa lungo le banchine, rappresenta già di per sé un circuito naturale perfetto per ospitare i runners che vogliono allenarsi in sicurezza tutto l’anno e a tutte le ore;

Apprezzato l’impegno dell’Amministrazione per la riqualificazione della darsena anche attraverso l’imminente realizzazione di passerelle di legno per la passeggiata lungo la prima parte della darsena e inoltre rilevato che già in forma spontanea esistono appuntamenti settimanali di corsa di gruppo che stanno riscuotendo successo e rendono sempre più viva questa zona della città;

Considerato che stiamo parlando di un ambito demaniale di pertinenza dell’Autorità Portuale di sistema dell’alto adriatico;

Si chiede



a codesta Amministrazione di farsi carico di portare avanti questa istanza presso la sopracitata Autorità Portuale per chiedere che tutto il perimetro della darsena di città venga dotato di un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che vengano effettuati idonei interventi di sistemazione del manto stradale e a favore dell’accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne permettano la fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le persone che vogliono utilizzarla per le camminate e o per gli allenamenti di corsa.