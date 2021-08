“Troppo spesso gli impianti sportivi, nati,voluti e costruiti nelle nostre frazioni e paesi alla scadenza di convenzioni non vengono rinnovate. In questo modo la loro gestione diventa un mero criterio economico, a discapito delle persone e delle comunità che le hanno fondate e valorizzate.” – così Igor Gallonetto capolista M5S nelle amministrative comunali di ottobre.

“L’errore è clamoroso, in questo modo si finisce per mortificare chi li volle e chi li fondò. Non si tratta semplicemente di un campo sportivo, o di una palestra, dietro c’è molto di più. C’è una comunità che ha investito tempo, passione e capitali umani che non possono essere messi in secondo piano.”

“Queste realtà – continua Gallonetto – non sono solo un luogo di aggregazione, sono un pezzo fondamentale di identità del nostro territorio. Promuoveremo con forza, il mantenimento di questo legame, anche a discapito di proposte economiche più vantaggiose, provenienti da terzi. Lo dobbiamo a quell’impegno che ancora oggi permette ai nostri ragazzi di mantenere forte il legame con il territorio in cui sono cresciuti.” Conclude