“Alla luce delle recenti dichiarazioni di Ravenna Coraggiosa, che affermano la nostra adesione al suo appello, il movimento Fridays For Future Ravenna si astiene dalla presunta adesione”. Il collettivo, nato per sensibilizzare le istituzioni e la popolazione riguardo i cambiamenti climatici e gli sforzi da mettere in campo per salvare l’ambiente e il clima, ha inviato una nota stampa per chiarire la propria posizione in merito alla nascita di nuovi formazioni politiche sul territorio, in vista anche delle prossime elezioni amministrative di Ravenna.

“Il movimento è da sempre dichiaratamente apartitico, non appoggiamo alcun partito politico o lista elettorale, né abbiamo intenzione di farlo in futuro. La nostra posizione rimane politica per quanto riguarda l’attuazione di misure atte al contrasto della crisi climatica, ma assolutamente apartitica” dichiarano gli attivisti del movimento”