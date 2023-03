All’URP del Comune di Lugo si stanno presentando in questi giorni diversi cittadini che chiedono informazioni su una fantomatica raccolta firme per un referendum di iniziativa popolare sulla legittima difesa della casa e dei beni. I cittadini richiamano un messaggio whatsapp che è arrivato sui loro smartphone, probabilmente all’interno di una catena. Il fatto è anche richiamato con un articolo recente nel noto sito bufale.net, servizio gratuito di fact-checking e debunking, progetto che si concentra su bufale, disinformazione e approfondimento.

Ricordiamo a tutti i cittadini che non è in atto nessuna raccolta firme per proporre un referendum popolare su questo argomento e che è sempre necessario prestare attenzione alla fonte dell’informazione…non solo per tutelarsi dalle truffe ma, come in questo caso, da un’inutile visita all’URP.