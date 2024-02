False vaccinazioni Covid del medico Mauro Pessarini: 227 persone indagate, al via il maxiprocesso a Ravenna

E’ iniziato oggi il maxi processo dell’inchiesta sulle falsi vaccinazioni e falsi Green pass, eseguiti dal medico di base Mauro Pesarini.

Era stata la Pm Angela Scorza che ha chiesto il rinvio a giudizio per 227 persone, la cui posizione è stata stralciata e verrà valutata a parte.

Oggi una maxi udienza nel tribunale di Ravenna in un’aula piena di avvocati.

Per 227 persone l’accusa è di falso ideologico in concorso col medico, per il quale era stata esclusa la corruzione, accusato di avere vaccinato per finta pazienti provenienti da tutta Italia per fare ottenere loro il Green pass.

Gli stessi pazienti sono accusati di avere indotto in errore i funzionari del ministero della Salute, considerando che il medico aveva inserito false attestazioni di avvenuta vaccinazione.

Oggi l’udienza preliminare a carico dei pazienti del dott. Pesarini che hanno ottenuto il green pass falso, mentre a dicembre il medico ha patteggiato due anni per falso e peculato.