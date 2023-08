“Sono numerose le strade comunali che, a causa del manto stradale estremamente danneggiato, necessitano di un intervento urgente”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Regionale e Comunale per la Lega.

“Ne sono l’esempio alcune strade del forese, spesso dimenticate, che versano in situazioni scandalose: erba alta ai lati delle strade, crepe e buche sono solo alcuni dei problemi che presentano.

Questo non rappresenta soltanto un pericolo per gli automobilisti, principali fruitori delle strade, ma soprattutto per l’utenza stradale più debole, come quella ciclistica e pedonale. Nei giorni scorsi ci è stato anche segnalato che, a causa dello stato in cui versa Via Pittora, una persona è caduta rompendosi la scapola.

Questa situazione di degrado era stata segnalata più volte dai cittadini ed era stata anche inserita tra gli interventi ad alta priorità ma, a distanza di un anno, poco o nulla è stato fatto continua Liverani: Questo è inammissibile, ne va della sicurezza dei cittadini.

Da qui l’atto ispettivo nel quale si chiede se siano previsti degli interventi di ripristino del manto stradale e se il Comune intenda farsi carico di eventuali azioni risarcitorie per danni arrecati a terzi”.