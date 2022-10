In occasione della Festa di Halloween in programma lunedì 31 ottobre a Faenza al Centro Sociale Borgo è stata adottata una ordinanza con alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 14 alle ore 24, nel tratto di via Saviotti tra via Fornarina e via Riccione, divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in sosta su entrambi i lati della strada e divieto di transito tranne per i mezzi di soccorso, quelli delle forze di polizia e per i residenti.