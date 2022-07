Sarà il Sindaco di Faenza Massimo Isola a tagliare il nastro del Conad Arena di Faenza, che inaugura dopo l’ampliamento venerdì 29 luglio alle ore 8,30 in Via Lamberto Caffarelli 1. Alla breve cerimonia sarà presente l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Porterà la benedizione Monsignor Mariano Faccani Pignatelli, vicario della Diocesi di Faenza-Modigliana. L’apertura al pubblico avverrà alle ore 9.

Dopo i lavori il supermercato si presenta con un un’area vendita di circa 800 metri quadri, circa 300 in più di prima. Al suo interno lavorano circa cinquanta persone, inclusi i soci imprenditori. La gestione è affidata alla Supermercato Arena snc di Daniele Laghi, Daniele Cantoni, Iride Samorè, Sergio Gondoni, Alfredo Gardelli, Luca Ferretti ed Enzo Turci. La compagine è la stessa del punto vendita di Modigliana, che occupa un’altra trentina di persone.

Tutti nuovi gli interni del Conad City, che ospita servizi molto richiesti come la macelleria servita con lavorazione tradizionale in osso, la pescheria servita al banco, l’ampia scelta di gastronomia calda e fredda, le casse veloci e la possibilità di pagamento con Conad Card. L’allestimento mette in evidenza tutti i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, a cominciare dalla grande attenzione ai prodotti del territorio come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20,30; la domenica dalle 7 alle 12,45.

«Ci sentiamo parte della comunità di Faenza —dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — e quindi siamo fieri di avere concluso con successo il lungo percorso che ci ha visti collaborare con l’amministrazione per riqualificare l’Arena Borghesi e l’area circostante, con un robusto investimento di oltre 4 milioni di euro tra cooperativa e soci. Avere restituito questo spazio culturale a nuova vita è per noi un motivo di grande orgoglio, così come lo è inaugurare un negozio moderno e funzionale al servizio dei tantissimi cittadini di Faenza che scelgono quotidianamente il marchio Conad per la loro spesa. Siamo certi che la gestione, affidata a soci imprenditori del territorio di comprovata esperienza e professionalità, manterrà alti i livelli di qualità e convenienza a cui sono abituate le famiglie faentine».