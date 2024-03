“Già in passato ho avuto modo di interrogare l’amministrazione comunale sulla necessità di implementare un nuovo sistema di rapporti tra la nostra Comunità Cittadina e coloro che nella stessa decidono di stabilirsi. In particolare è ora di chiarire senza inutili infingimenti il dovere di tutti, in primis di coloro che provengono da altre e lontane culture, di adeguarsi alle regole del paese che li ospita ed in cui si decide di vivere. L’episodio avvenuto nella notte di mercoledì pone drammaticamente in luce tale necessità, oltre alla evidenza di una situazione dell’ordine pubblico cittadino che non va assolutamente bene, nonostante le rassicurazioni più o meno utili che vengono date da chi ha il dovere di tutelare la nostra Città. Purtroppo non è il primo grave episodio che si verifica in zona e nel resto della città, e stando così le cose temo che non sarà sicuramente l’ultimo.

E’ giunta l’ora che si affronti seriamente tale complesso problema senza inutili e ipocrite rassicurazioni della serie “va tutto bene”.

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco di

1. Riferire sull’accaduto e sulla sicurezza di tutta l’area di Piazza Baracca.

2. Consentire l’apertura serale esclusivamente ai locali legati all’attività turistica ed alla ristorazione, (quali bar, ristoranti, alberghi ecc) evitando così di lasciare in tarda ora senza possibilità di controllo intere zone della città.

La nostra Comunità ha altre abitudini ed altre tradizioni che vanno rispettate da tutti.

3. Si chiede infine al Sindaco o al di lui delegato, di riferire SEMPRE quanto emerge dagli incontri con l’autorità prefettizia e con le Forze dell’Ordine in sede di COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA. Il Consiglio Comunale in quanto rappresentante dei Cittadini di Ravenna ha il diritto di essere informato sulle criticità del nostro territorio, ed il Sindaco il dovere di informarlo. In tema di sicurezza del nostro territorio e della nostra Comunità non ci sono segreti di stato da tutelare, ma solo informazioni da condividere con i rappresentanti dei Cittadini.”

Renato Esposito,

Vice Capogruppo Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna