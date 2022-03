Emergency in piazza per la pace | VIDEO

Se vuoi la pace, prepara la pace. Manifestazione nazionale di Emergency contro la guerra in Ucraina. Presidio anche in Piazza del Popolo a Faenza ideato in collaborazione con la rete di associazioni Overall. Una manifestazione indetta non solo contro la guerra, ma anche contro l’invio di armi alla stessa Ucraina, contro il concetto di guerra “giusta”, “necessaria” e “inevitabile”. Contro la guerra “umanitaria”, un ossimoro di fronte a morte e distruzione. Contro le spese militari, che, secondo Emergency, non sono necessarie a mantenere la sicurezza visto che negli ultimi 20 anni sono raddoppiate ma non viviamo in un mondo più sicuro. Come sottolinea l’associazione, solo la pratica dei diritti umani può costruire la pace.

Presidio simile è andato in scena a Ravenna.