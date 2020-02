Elezioni a Faenza: presentato un documento da cui partire per redigere il programma del centrosinistra

La campagna elettorale per le elezioni di Faenza entra nel vivo. Faenza 40 20 e La Tua Faenza infatti oggi hanno presentato un documento da cui sperano di partire per redigere il prossimo programma elettorale del centrosinistra. Al documento hanno aderito anche Faenza in Azione, l’associazione nata attorno alla figura di Carlo Calenda, e Italia in Comune, il movimento del sindaco di Parma Federico Pizzarotti che a Faenza però non ha ancora un vero e proprio punto di riferimento. Il documento sarà messo a disposizione di tutto il centrosinistra, che oggi appare ancora molto indietro nel trovare una sintesi in previsione delle corsa elettorale . Quello che però Faenza 40 20 non dice attualmente è il ruolo che vorrà esercitare attorno alla scelta del prossimo candidato sindaco. Secondo le voci raccolte in questi giorni non sarà un ruolo secondario.