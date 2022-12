Due nuove microcar elettriche per la Polizia Locale di Ravenna

Due microcar elettriche per la Polizia locale di Ravenna. Presentate le nuove vetture a disposizione degli agenti della municipale. Le piccole auto saranno in servizio in particolare nelle aree pedonali o in quelle densamente frequentate, in occasione di eventi e manifestazioni. Fra l’equipaggiamento anche un defibrillatore per prestare eventuali primi soccorsi. Le microcar sono state acquistate grazie ad un contributo della Regione Emilia-Romagna.

I servizi che saranno svolti attraverso questi due mezzi saranno oggetto nei prossimi mesi di una campagna di promozione e comunicazione dedicata, promossa a sua volta grazie al contributo regionale e accompagnata da un’indagine di gradimento, per raccogliere opinioni e suggerimenti riguardo al miglioramento dei servizi stessi.