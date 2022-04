“Il gruppo Donne in Nero della Casa delle donne organizza un sitin pacifista sabato 9 aprile e invita tutte e tutti a partecipare.

Alle ore 17.00, Via Cavour, Sagrato San Domenico, Ravenna.

Saremo in piazza, in nero, in silenzio, con un fiore bianco in mano, come ci chiedono le femministe russe.

Per dire:

Fermiamo la guerra in Ucraina.

No a tutte le guerre

No all’aumento delle spese militari

No ad un economia di guerra.

Per dire:

Se vuoi la pace, prepara la pace con la diplomazia, il dialogo, il disarmo, il rispetto, con la cura per le perone e il pianeta.

A quaranta giorni dall’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina la guerra diventa sempre più atroce e non si vede uno spiraglio di pace e di trattativa seria. La guerra va fermata.

L’invio di armi non fa che alimentare la guerra e la corsa al riarmo in Europa e in Italia

prepara le guerre future.”

Gruppo Donne in Nero Ravenna

Liberedonne APS- Casa delle Donne Ravenna