Donna ricoverata al Santa Maria delle Croci dopo un tentato scippo nella mattinata di lunedì in via Crocetta. La donna, anziana, è stata avvicinata da un giovane che le ha afferrato la borsetta, cercando di rubargliela. La donna ha posto resistenza ed è caduta violentemente a terra, mentre il ladro è scappato, sembrerebbe in sella ad una bici. Dopo la richiesta di soccorso alla centrale operativa, in via Crocetta è arrivato un equipaggio del 118 con ambulanza, i carabinieri e la polizia