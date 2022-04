All’interno del nel Consiglio comunale di domani pomeriggio, martedì 12 aprile, il consigliere Luca Cortesi di Ravenna Coraggiosa presenterà un “question time” sulla riqualificazione dell’area circostante allo stadio Benelli.

Premesso che già da tempo si ipotizza lo smantellamento delle tribune in ferro (il che, per il gruppo consiliare, “costituirebbe un passo molto significativo verso una riqualificazione dell’area, con un primo indubbio beneficio per l’aspetto estetico dell’impianto e delle zone adiacenti”),il question time chiede in particolare tre cose: se sussistono cause ostative allo smantellamento delle tribune in ferro; quali possano essere i tempi previsti per tale attuazione; infine, se sono previsti progetti di riqualificazione e rigenerazione delle zone circostanti lo Stadio Benelli (in primis via Cassino, piazza Brigata Pavia e piazza Sighinolfi).