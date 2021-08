Per celebrare la ricorrenza, il 9 agosto a Cervia è in programma una serata unica nella centralissima e storica piazza Garibaldi per ricordare i 30 anni dell’uscita del film Mediterraneo, premio Oscar come miglior film straniero nel 1992, trionfatore ai David di Donatello nel 1991: dalle ore20.30 sarà proprio il protagonista Diego Abatantuono, insieme con gli amici Ugo Conti e Luca Serafini (giornalista e scrittore), a dialogare con il pubblico prima della visione del film.

Grazie alle domande che il pubblico potrà rivolgere direttamente agli ospiti, la conversazione ripercorrerà momenti, aneddoti, storie e personaggi della carriera di Diego Abatantuono con l’inseparabile Ugo Conti. Faranno da cornice immagini dei suoi film e di calcio, la grande passione che accomuna anche gli altri ospiti presenti sul palco con Diego.

L’ingresso sarà gratuito con posti a numero chiuso. Obbligatoria per ragioni organizzative la prenotazione online sul sito turismo.comunecervia.it.

L’ingresso sarà da piazza Pisacane e possibile solo a chi in possesso di green pass. I prenotati si potranno presentare in piazzetta già dalle 19.30 per i controlli relativi. In caso di maltempo l’incontro si terrà al cinema Sarti.

L’Assessore Michela Brunelli dichiara:

“È per noi un grande onore accogliere a Cervia Diego Abatantuono che ha scelto la nostra città per celebrare il trentennale dall’uscita del film e per raccontarsi e raccontare i momenti più significativi della storia sulla nostra piazza”