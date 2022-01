Daniela Poggiali assolta per la morte di Massimo Montanari: mancano le prove | VIDEO

Mancano le prove per affermare che Massimo Montanari, deceduto a 95 anni il 12 marzo 2014, sia deceduto per morte violenta.

Depositata dalla Corte d’Assiste d’Appello di Bologna la motivazione dell’assoluzione di Daniela Poggiali per la morte di Massimo Montanari, paziente ricoverato all’ospedale Umberto I di Lugo, deceduto durante il turno dell’ormai ex infermiera.

Daniela Poggiali era stata condannata a 30 anni con rito abbreviato in primo grado per la morte di Massimo Montanari. Il 25 ottobre scorso il processo d’appello ha però ribaltato la sentenza, scagionando la Poggiali dall’accusa di omicidio. Lo stesso giorno Daniela Poggiali è stata nuovamente giudicata innocente per la morte di Rosa Caldernoni. La corte tuttavia ha depositato unicamente le motivazioni per il procedimento legato a Massimo Montanari.