Dal 19 ottobre test sierologici gratuiti in farmacia agli studenti e alle rispettive famiglie

Dal 19 ottobre test sierologici disponibili per gli studenti, di età compresa dagli 0 ai 18 anni, e per le rispettive famiglie nelle farmacie. La Regione Emilia-Romagna incentiva la propria campagna contro il coronavirus presentando un un accordo siglato con le associazioni di categoria delle farmacie. I test saranno gratuiti e si potrà accedere con una semplice autocertificazione e potranno essere estesi a tutti i familiari conviventi. In caso di risultato positivo, ovviamente, si dovrà procedere con il tampone. L’accordo attualmente copre un periodo fino al 30 giugno. Rientrano nella convenzione anche gli studenti universitari, residenti o con domicilio sanitario in Emilia-Romagna. Nel caso degli studenti universitari, però, sono esclusui i familiari.

Dopo un primo bilancio, in un secondo tempo, anche in base all’andamento dell’epidemia e all’esito dei test, lo screening potrà rivolgersi ad altre fasce di popolazione, sempre in modo gratuito.