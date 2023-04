Nuovo appuntamento con la mostra a cielo aperto di via Zirardini dove da oggi sono affissi i manifesti che anticipano l’esposizione “Il Patrimonio della Biodiversità – Mosaico e Natura” che sarà allestita a Palazzo Rasponi delle Teste e visitabile dal 22 aprile al 4 giugno, organizzata dal Servizio turismo del Comune di Ravenna e dal Parco del Delta del Po. Nei manifesti sono accostate le foto di alcuni esemplari dell’avifauna che popola il parco alle loro riproduzioni in opere musive. Foto e mosaici saranno protagonisti della mostra nelle sale di Palazzo Rasponi che intende mettere in risalto la relazione tra arte e territorio a Ravenna, che esiste sin dai tempi in cui la città è stata capitale del mondo antico. Infatti, nei mosaici di Ravenna si trova una vasta rappresentazione della fauna aviaria che, allora come oggi, si può ammirare nel nostro territorio.

Nella mostra gli uccelli riprodotti a mosaico sono quelli del nucleo di copie di mosaici antichi eseguite dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna negli anni ’50 del secolo scorso, oggi anch’essi opere d’arte. Le immagini fotografiche sono fornite dal Parco del Delta del Po e sono state realizzate da Maurizio Bonora, Massimiliano Costa, Nicola Merloni, Luciano Piazza e Roberto Zaffi.

Il percorso espositivo rende omaggio al mosaico e alla natura, elementi che caratterizzano profondamente il nostro territorio, e grazie a contributi ed approfondimenti disponibili nelle sale di Palazzo Rasponi, offre un punto di vista insolito su dettagli e rappresentazioni. Con l’auspicio che si continui a studiare, comprendere e preservare il nostro patrimonio.

Un ringraziamento particolare va all’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, al ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Emilia – Romagna e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.