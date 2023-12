Si è svolta questa mattina la cerimonia di deposizione di corone e omaggio alla lapide in memoria dei caduti della Seconda guerra mondiale alla presenza del picchetto d’onore militare. Ravenna ha celebrato in Piazza del Popolo il 79° anniversario della Liberazione. Ecco il messaggio del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale per questo giorno importante per tutti i ravennati.