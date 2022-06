Coopstartup: startup cooperative da tutta Italia al Mercato Coperto per il programma di Legacoop | VIDEO

Startup cooperative da tutta Italia al Mercato Coperto di Ravenna per il meeting nazionale di Coopstartup. Giovedì 9 e venerdì 10 giugno il programma di Legacoop e Coopfond dedicato alla nascita di nuove imprese cooperative è in Romagna per il primo incontro in presenza dopo la pandemia. Una due giorni dove non mancherà l’intrattenimento, ma organizzata soprattutto per parlare di sostenibilità, crescita, incertezza economica e principi cooperativi. Il programma 2022 di Coopstartup nel frattempo sta arrivando alle sue battute finali: 8 i finalisti, in autunno la conclusione. 48 mila euro i contributi a disposizione per le nuove imprese.