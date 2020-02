LA BCC ravennate, forlivese e imolese, Banca locale a cui stanno a cuore il Territorio e le comunità locali, invita le Aziende a partecipare il 5 marzo a Faenza, presso la Sala Dalle Fabbriche in Via Laghi 81, al Convegno gratuito “Welfare Aziendale: LA BCC incontra le aziende”, con inizio lavori alle ore 17:00.

In un mondo odierno, con una congiuntura economica complessa, non è semplice come un tempo gratificare dal punto di vista economico il lavoratore dipendente.

Le retribuzioni sono pressoché stabili, i contratti collettivi non riconoscono più gli aumenti di un tempo, la pressione fiscale ha raggiunto livelli considerevoli e non permette ai datori di lavoro grossi margini di manovra in fatto di aumento delle retribuzioni dirette.

In questo contesto si fa sempre più necessario e fondamentale riconoscere al lavoratore dipendente una retribuzione indiretta, che lo gratifichi dal punto di vista dello “stipendio netto” su cui contare. In tal modo, si può attivare un circolo virtuoso azienda-dipendente-territorio, in quanto il “vantaggio” può essere redistribuito localmente e speso presso Aziende ed Esercenti del territorio.

Da qui, l’esigenza di dotarsi di uno strumento che consenta di fare welfare aziendale, e LA BCC, Banca locale vicino alle persone e alle imprese del territorio, è ora in grado di fornire risposta anche a questo bisogno.

Al Convegno, il Direttore Generale Gianluca Ceroni accoglierà i partecipanti, coadiuvato dalla Responsabile della Funzione Sviluppo Welfare Livia Bertocchi.

Dopo la presentazione di Riccardo Obrizzi dell’esperienza all’interno de LA BCC ravennate forlivese e imolese con i propri dipendenti, con l’attività realizzata negli ultimi anni, in ottemperanza al TUIR, che ha consentito ai singoli di accrescere il potere di acquisto su determinati beni e servizi identificati e nel contempo all’Azienda di ottimizzare i propri costi, interverrannoprimari esperti del settore: