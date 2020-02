Via le auto ai piedi del duomo ? Tutto bloccato, la Soprintendenza non decide

Via le auto ai piedi del duomo in via Barilotti. La decisione del Comune di Faenza, dopo ripetute richieste da parte della Soprintendenza, aveva fatto molto discutere in città nel luglio dello scorso anno: i residenti si sentivano penalizzati, il centro storico perdeva poco meno di una decina di posti auto; gli altri residenti del centro temevano un effetto a cascata negativo nella ricerca degli stalli dove lasciare le auto la notte. Dal Comune di Faenza era persino arrivata una lettera ai residenti per comunicare che lo sfratto delle auto sarebbe avvenuto entro la fine dell’anno e coi residenti si era raggiunto un accordo per la creazione di nuovi posteggi a loro dedicati poco lontano. Poi tutto si è bloccato e, ad oggi, alle auto, di residenti e non, è ancora consentito parcheggiare ai piedi del duomo. Il motivo ? Non si è ancora trovato un accordo su come valorizzare la nuova area libera dalle auto con la Soprintendenza, che aveva minacciato provvedimenti se il Comune non avesse accolto la misura