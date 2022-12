Lunedì 12 dicembre si è svolto il C-Lab Day, l’evento di presentazione pubblica del percorso e dei progetti ospitati al Contamination Lab, pre-incubatore della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza che favorisce l’incontro tra giovani, formatori, istituzioni e aziende per facilitare l’ideazione di nuove realtà d’impresa.

Il C-Lab Day è stato un momento di restituzione pubblica delle esperienze maturate durante il percorso della durata di 12 mesi durante i quali i team hanno ricevuto l’accesso gratuito a spazi attrezzati, un percorso di formazione e consulenza con l’affiancamento di esperti dedicati, servizi di networking e di confronto con realtà imprenditoriali, istituzionali e della ricerca presenti sul territorio.

Attualmente i 4 team ospitati sono Aura, un progetto dedicato alla realizzazione di lampade e sensori ambientali per la coltivazione di piante indoor; Defaience, un brand di moda che produce capi di abbigliamento e accessori e che sperimenta attraverso l’utilizzo di tecniche innovative materiali della tradizione artistica del nostro territorio come la ceramica; Memora Video Agency, un’agenzia che produce video per il settore industriale; Foore Animation, uno studio di animazione che realizza cortometraggi animati, video clip, animazioni per la pubblicità.

Dal 2015 (anno della sua nascita) ad oggi, il Contamination Lab ha contributo alla costituzione di 16 nuove aziende e 7 associazioni, con 32 team ammessi a fronte dei 52 candidati e oltre 80 ragazzi/e ospitati. Un bilancio che dimostra di innescare dinamiche positive di diffusione della cultura imprenditoriale con ricadute significative sul territorio della Romagna faentina.