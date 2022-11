Commissione sulla sicurezza. Fusignani: “Le statistiche sui furti dimostrano che i cittadini hanno fiducia nelle istituzioni”

Ravenna prima nelle classifiche dei furti grazie al senso e alla fiducia nello Stato dei cittadini che presentano denuncia anche per piccoli atti criminali. È in sostanza questo il pensiero di Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna e assessore con delega alla sicurezza, espresso durante la commissione consiliare dedicata proprio alla sicurezza, andata in scena lunedì pomeriggio.

Il vicesindaco ha ribadito quanto già espresso la settimana scorsa: “Ravenna è una delle città più sicure d’Italia. A Ravenna non si ha paura a camminare per strada. Le statistiche sui furti in casa dimostrano la salubrità ambientale e appunto la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, contrariamente a quanto avviene in altre città, dove la popolazione non si presenta alle forze dell’ordine per denunciare episodi di criminalità”.