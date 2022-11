Come valorizzare Il Grande Ferro R di Alberto Burri ? Ravenna torna ad interrogarsi

Valorizzare Il Grande Ferro R di Alberto Burri. Torna al centro del dibattito pubblico ravennate un tema sul quale la città da tempo discute senza però mai trovare una soluzione. Valorizzare Il Grande Ferro come patrimonio culturale della città. L’opera più volte in questi anni è stata maltrattata in occasione degli eventi organizzati al Pala de André dimostrando una generale noncuranza. È diventata uno stendipanni, è stata adibita a bar, soffocato dai gas di scarico di un camino, ingabbiato e nascosto fra alcuni padiglioni.

Lo stesso restauro a cui è andato incontro Il Grande Ferro gli avrebbe restituito un colore diverso da quello pensato nel 1990 dal suo autore, tant’è che, per ammissione della stessa amministrazione comunale, sono iniziati dei colloqui con la Fondazione Burri per intraprendere una serie di operazioni per valorizzare il manufatto e restituirgli il suo colore originale.