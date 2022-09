Cambio al vertice del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ravenna. Il Ten. Col. Gianluigi DI PILATO è il nuovo Comandante dopo il trasferimento del Ten. Col Francescopaolo Petrelli, destinato ad altro prestigioso incarico presso il Comando Legione “Toscana” in Firenze.

Avvicendamento anche ai Comandi della Compagnie CC di Lugo e Faenza con l’arrivo rispettivamente dei Capitani Cosimo FRIOLO e Alessandro AVERNA CHINNICI

Il Ten. Col. DI PILATO, 52 enne, di origini pugliesi, laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza nonché abilitato all’esercizio della professione forense, proviene dal Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Fermo che ha retto negli ultimi 4 anni. Arruolatosi nel 1991, ha inizialmente prestato servizio, quale sottufficiale, presso la Stazione CC di Francavilla al Mare (CH) e, dopo la frequentazione della Scuola Ufficiali, nominato Tenente, ha retto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Teramo dal 2000 al 2006, la Compagnia CC di Ventimiglia (IM) dal 2006 al 2013 e successivamente, sino al 2018, quella di Forlì.

Il Capitano FRIOLO, 43 enne, originario della Provincia di Taranto, col grado di carabiniere e successivamente con quello di Maresciallo, ha prestato servizio presso le Stazioni CC di Corleone (PA) e Casciano in Val di Pesa (FI). Laureato in Scienze Politiche indirizzo Internazionale presso l’Università degli studi di Firenze, nel 2013/2014 ha frequentato la Scuola Ufficiali di Roma al termine della quale, col grado di Tenente, ha ricoperto gli incarichi di Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di La Spezia e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Pistoia, partecipando altresì a missioni all’estero, deputato a garantire il controllo e la sicurezza in Kosovo.

Il Capitano AVERNA CHINNICI, 31 enne, di origini siciliane, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma nel quinquennio 2011-2016, conseguendo la laurea magistrale in giurisprudenza. Destinato al Comando di un plotone e insegnate presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri (RM), dal 2018 al 2020 ha retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di San Giovanni Valdarno e dal settembre 2020 quello della Compagnia di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna nella città di Bologna.