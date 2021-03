Code al Pala De André, Angelini: “Una serie di inconvenienti, ma situazione risolta”. Palazzetto confermata sede vaccinale

Le code di lunedì al Pala De André sono stati un caso dovuto a diversi imprevisti che sono andati ad accavallarsi contemporaneamente, ma la situazione è poi tornata alla normalità. Raffaella Angelini, direttrice del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna, ha spiegato così, in diretta con il sindaco Michele de Pascale, la situazione verificatasi ad inizio settimana al centro vaccinale principale della provincia. Alcune persone sono state in coda ore e diverse sono state le lamentele. Ma tutto poi è rientrato. È stato confermato inoltre che il palazzetto sarà centro vaccinale anche nei prossimi mesi. In estate forse si potrebbe ricorrere a tensostrutture, ma altri luoghi dove poter trasferire la sede vaccinale con le stesse peculiarità logistiche del Pala De André non sono ancora stati trovati.