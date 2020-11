Chiude l’ospedale di comunità di Brisighella: operatori positivi al coronavirus

Chiude l’ospedale di comunità di Brisighella a causa del coronavirus. 4 operatori infatti sono stati contagiati dal virus mentre sono in corso gli esami sui pazienti, al momento per fortuna pochi e bisognosi di interventi di bassa intensità clinica. Qualora i pazienti fossero negativi, verranno dimessi e potranno tornare a casa. In caso contrario sarà necessario un ricovero in una struttura appositamente allestita per i pazienti covid. Nel frattempo tutti i professionisti che sono entrati nell’Osco in questi giorni sono stati sottoposti a tamponi, in particolare i medici che operano nell’adiacente casa della salute ed assistono i pazienti dell’ospedale di comunità in caso di bisogno.

AGGIORNAMENTO: anche alcuni pazienti dell’Osco sono risultati positivi. Gli ospiti sono tutti asintomatici, mentre, tra gli operatori, due hanno lievi sintomi. Questi ultimi sono in isolamento al loro domicilio mentre i pazienti sono stati spostati in apposite strutture in grado di garantire l’isolamento per pazienti asintomatici ma con fragilità, in cui possono essere adeguatamente presi in carico e seguiti. L’Ausl precisa che la struttura potrebbe rimanere chiusa anche per 3 settimane per consentire una approfondita sanificazione dei locali