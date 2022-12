Technacy, l’azienda cervese creatrice di un nuovo ecosistema di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni fondata da Vittorio Foschi, è entrata ufficialmente a fine novembre nell’organizzazione mondiale “Global System for Mobile Communications” (GSMA).

Technacy è la quattordicesima realtà, tra aziende e operatori di telefonia mobile italiani, entrata a far parte di GSMA. Si colloca quindi nel gruppo formato dai leader di settore del nostro Paese aderenti alla associazione: Vodafone Italia S.p.a, Iliad, Telecom Italia, Wind, Fastweb, Sparkle, Digi Italy, Lucamobile, R&D Communications, Tismi BV, Agile Telecom, Telit Communication. Mentre, sempre a fine novembre, ad aderire a GSMA sono stati il gigante informatico USA IBM, quello TLC francese e Orange e il social network TikTok.

“La mission di GSMA è sbloccare e sviluppare tutta la potenza della connettività per fare crescere lavoro, imprese, migliorare la vita delle persone – spiega Vittorio Foschi, Ceo Technacy -. E la nostra missione è proprio costruire una rete al servizio del lavoro in mobilità e delle telecomunicazioni. Quella che chiamiamo Evolution in Mobility. I nostri due goal sono analoghi e crediamo che il nostro ingresso in GSMA rappresenti l’opportunità di condividere la nostra conoscenza nell’ecosistema mobile e digitale e contribuire al progresso del settore mobile a livello globale”.

“Technacy lavora per progettare e realizzare nuove soluzioni nelle telecomunicazioni nel Mobility Management. Far parte di un’associazione mondiale che rappresenta il nostro settore, lavorare a stretto contatto con specialisti del settore ci permetterà migliorare la nostra conoscenza e i nostri servizi e di offrire soluzioni sempre nuove e aggiornate a clienti, partner e utenti. È un boost per aumentare ancora la nostra presenza di là dei confini nazionali, potenziare in nostro innovation network, essere aperti a nuove collaborazioni con i big player globali, ricerca di nuove opportunità e partecipare ai working group internazionali che stabiliscono i nuovi standard tecnologici del settore”, conclude Foschi.

Un percorso già avviato negli ultimi due anni da Technacy grazie alle partnership con leader del settore internazionali come Calvi, multinazionale olandese leader della fatturazione, e l’azienda tedesca Axiros, leader di Device Management. E soprattutto grazie alla commercializzazione di “Netmon”, la sua piattaforma che mette a disposizione funzionalità per la gestione e il controllo del traffico dati, voce e SMS generato tramite SIM/eSIM nel mercato iberico, grazie ad un nuovo accordo con un partner/rivenditore spagnolo.

Cos’è GSMA

Nata nel 1987, GSMA è formata complessivamente da più di 750 operatori mobili di ogni nazione dei 5 continenti. Rappresenta gli operatori e le organizzazioni di telefonia mobile di tutto l’ecosistema mobile e dei settori di produzione e ricerca ad esso collegati. I Membri GSMA operano nel campo della comunicazione globale in mobilità e utilizzano tutte una tecnologia della famiglia GSM. Tra loro produttori di cellulari e dispositivi, software, società Internet, VoIP, Torre e fibra, Gioco, operatori di rete mobile, satellitari, aeree marittime e gli organi nazionali e internazionali regolatori delle telecomunicazioni. Organizza ogni anno i quattro appuntamenti più importanti del settore. I Mobile World Congress di Barcellona, Shangai, Las Vegas e uno, di volta in volta, ospitato da una delle capitali delle nazioni del continente africano.