Non basta uno dei migliori Ravenna visto in stagione per espugnare il Cabassi, una sbavatura difensiva permette al Carpi di trovare un gol che regala ai bianco rossi la vetta. Giallorossi che escono a testa alta e tra gli applausi dei quasi 400 tifosi arrivati da Ravenna dopo avere dimostrato perché questa squadra da inizio stagione guida la classifica.

Carpi che parte a testa bassa ed il Ravenna che ci mette qualche minuto a prendere le misure in campo. Al 10’ è Sall a fuggire sulla destra ma la retroguardia giallorossa controlla. Al 22’ Ravenna che va vicino al gol, uscita con i pugni di Lorenzi, la palla arriva a Sabbatani che prova a trovare la rete con un pallonetto, arriva Calanca a salvare miracolosamente in angolo. Il Ravenna in questa fase ha salde le redini del gioco, controlla le invettive dei padroni di casa e riparte, creando buoni presupposti con dei cross invitanti che non trovano la giusta deviazione. Al 37’ scappa Rrapaj che viene steso al limite dell’area, sulla punizione la conclusione di Nappello si infrange sulla barriera. Al 43’ il Carpi prova ad alleggerire con una punizione dalla sinistra ma la retroguardia giallorossa controlla senza affanno. Allo scadere del primo tempo bell’inserimento di Cortesi che incorna a lato.

La ripresa si apre con un Ravenna ancora più convinto, dopo due cross pericolosi nei primi minuti all’8’ bel coast to coast di Rrapaj che scarica per Diallo in area ma chiude in corner Calanca. Giallorossi che all’improvviso con la partita in controllo subiscono la rete che decide la gara, disimpegno difensivo di Magnanini che viene intercettato da Cortesi, palla in profondità per Sall che entra in area e fulmina Cordaro con un diagonale chirurgico. Il Ravenna non ci sta ed al 19’ è capitan Rrapaj a suonare la carica per i suoi con un fendente che viene respinto con i pugni da Lorenzi. Sulla respinta il Ravenna si ributta in area arrivando alla conclusione prima con Sabbatani, poi con Diallo entrambe respinte sulla linea dai difensori carpigiani. Il tempo passa e l’immeritato svantaggio innervosisce il Ravenna che al 77’ resta anche in inferiorità numerica, Marino a palla ferma cede alla provocazione di un avversario colpendolo, l’arbitro richiamato dal guardalinee non può fare altro che alzare il cartellino rosso. L’inferiorità numerica non abbatte il Ravenna che anzi continua a spingere per trovare un pareggio che sarebbe quantomeno meritato. al 42’ sulla punizione tagliata di Alluci interviene di testa Pavesi, proteste giallorosse per una deviazione con la mano per evitare la rete del pareggio. Al 90’ un nuovo sussulto, fuga di Saporetti in contropiede che viene contrastato fallosamente in area da Alluci, concesso rigore al Carpi. Sul dischetto si presenta lo stesso Saporetti ma il guizzo di Cordaro gli nega la gioia del gol e tiene in partita il Ravenna. Gli ultimi minuti non regalano ulteriori emozioni ed il Ravenna esce con una sconfitta pesante, quanto immeritata per quanto visto in campo.

IL TABELLINO

CARPI – RAVENNA FC 1-0

Marcatore: 62′ Sall

CARPI: Lorenzi, Verza (63’ Tcheuna), Rossini, Calanca, Cecotti, Forapani, Mandelli, Tentoni (22’ Rossi), Cortesi (68’ Larhib), Saporetti (93’ Beretta), Sall (88’ Zucchini). A disposizione: Viti, Frison, Gerbino, Arrondini. Allenatore: Cristian Serpini

RAVENNAFC: Cordaro, Agnelli (69’ Varriale), Esposito (77’ Boccardi), Magnanini, Marino, Rrapaj, Alluci, Mancini, Sabbatani (80’ Pavesi), Nappello (77’ Campagna), Diallo. A disposizione: Cortesi, Liso, Gobbo, Sare, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

Ammoniti: Marino, Forapani, Magnanini, Sabbatani, Diallo, Cordaro, Serpini (Allenatore Carpi)

Espulso: Marino al 77’

Note: Cordaro para un rigore a Saporetti al 91’

Recupero: 3′ e 5′