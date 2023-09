In occasione dello svolgimento della manifestazione automobilistica “Slalom San Martino in Gattara – Monte Romano”, saranno applicate alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 10:00 di sabato 9 settembre fino alla conclusione dell’evento domenica 10 settembre (ore 20:00), è disposto il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto i residenti e gli autorizzati per la competizione in via Ca’ Battistone (dal civico 1 al civico 43) e via San Martino (dal civico 22 fino all’intersezione con via Ca’ Battistone e Via Stazione).

Domenica 10 settembre, dalle 7:30 alle 19:00, è vietato il transito e la sosta – sia per veicoli sia per pedoni – lungo il circuito interessato dalla competizione: via Monte Romano per 4km dal civico 8 (in prossimità dell’osservatorio astronomico) fino all’intersezione con via San Martino (civico 22).