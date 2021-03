La Polizia di Stato ha arrestato B.T., 36enne di origini albanesi, per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia grave, danneggiamento e violazione di domicilio.

Ieri sera gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Lugo sono intervenuti in un’abitazione di Massa Lombarda, su richiesta di una donna che, riuscita a chiudere fuori di casa il coniuge, aveva richiesto l’intervento della Polizia a causa del marito violento dal quale era stata picchiata.

Sul posto i poliziotti del Commissariato di Lugo hanno accertato, anche sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni che avevano soccorso la donna -e il loro figlio di cinque anni- dall’azione violenta del marito, che l’uomo, in seguito ad un abuso di alcol, dopo aver sfondato la porta dell’abitazione aveva ripetutamente colpito il figlio e la moglie.

Nella circostanza l’uomo, identificato per il 36enne albanese B.T., ricondotto alla calma anche con l’ausilio di un equipaggio dei Carabinieri di Lugo, è stato condotto negli uffici nel Commissariato di via Emaldi dove è stato dichiarato in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia grave, danneggiamento e violazione di domicilio.

B.T., al termine delle formalità di legge, è stato associato alla Casa Circondariale di Ravenna.