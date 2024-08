Bravi (Ausl Romagna): “Il futuro è parlare di salute e di prevenzione in tutte le politiche”

Dieci proposte per la sanità e la salute. Dal di qui Michele de Pascale ha iniziato la propria campagna elettorale per le elezioni del nuovo presidente della Regione Emilia-Romgna. Una riorganizzazione del servizio socio-sanitario regionale che migliori l’efficenza e riduca i costi di amministrazione e che sappia sviluppare un’assistenza sanitaria territoriale secondo un approccio di assistenza primaria e di cure intermedie, che punti sulla prevenzione e sulla promozione della salute. Queste alcune tematiche essenziali. Il rischio paventato è che il sistema possa iniziare a collassare. Ne abbiamo parlato con la direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna Francesca Bravi, durante l’ultima puntata di Spiaggiati, la trasmissione di Ravenna e Faenza WebTv, in diretta streaming ogni giovedì pomeriggio dallo stabilimento balenare Insieme a Te.