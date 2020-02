Per presentare le opportunità e le novità per l’edilizia, contenute nella Legge di Bilancio 2020, per approfondire cosa e come fare per beneficiare delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, le riqualificazioni energetiche (ecobonus), la manutenzione delle facciate, l’adeguamento antisismico (sismabonus), il Comune di Casola Valsenio con la collaborazione di Cna e Confartigianato della Romagna Faentina, organizza un incontro pubblico nella serata di lunedì 2 marzo 2020 , alle ore 20.30 nella Sala Giovanni Spadolini (Vecchi Magazzini), in Via Fondazza 31.

All’incontro interverranno e risponderanno alle domande del pubblico, Luca Cantagalli (CNA Ravenna) e Andrea Demutas (Confartigianato Ravenna).

Coordina l’incontro Maurizio Nati (Assessore Urbanistica del Comune di Casola Valsenio).

La cittadinanza è invitata a partecipare.