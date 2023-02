Non riesce l’impresa in casa della capolista all’OraSì Ravenna, che cade per 80-56 sul parquet della Tramec Cento. I giallorossi disputano un ottimo primo tempo difensivo, pur tirando con basse percentuali in attacco, poi in avvio di ripresa trovano addirittura il parziale per passare avanti sul 38-39. Da metà terzo quarto in poi, però, i padroni di casa prendono in mano la gara e non lasciano spazio a reazioni da parte dei ragazzi di Coach Lotesoriere.

Ravenna paga 15/42 da 2 punti (36%) e perde la battaglia a rimbalzo 40 a 29. Doppia cifra per Danilo Petrovic (11), trascinatore nel parziale di inizio terzo quarto, e Federico Bonacini (10 con 5 rimbalzi e 4 palle rubate). Non basta all’OraSì il solito grande supporto dei numerosi tifosi giallorossi in trasferta.

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere conferma il quintetto con capitan Musso, Anthony, Bonacini, Petrovic e Lewis. Cento parte forte con la tripla di Archie per il 7-2, ma la reazione dell’OraSì con le triple di Musso e Bonacini vale il pareggio a quota 10. Anthony firma il sorprasso giallorosso (10-12), ma il canestro allo scadere del quarto di Tomassini regala ai padroni di casa due lunghezze di vantaggio dopo 10’ (16-14).

La difesa lancia il parziale con cui la Tramec spacca la partita nel secondo quarto: la tripla di Moreno (19-14) lancia la fuga che porta al vantaggio in doppia cifra per i padroni di casa (31-18), con Ravenna ferma a 4 punti dopo 9’ nel periodo. La tripla di Musso tiene a galla gli ospiti e le squadre tornano negli spogliatoi sul 31-21.

Al rientro dall’intervallo lungo la tripla di Archie vale il 36-25, ma l’OraSì non molla e, partendo dalla difesa, piazza il parziale della rimonta. Bonacini mette la bomba del 36-30, poi è Petrovic a trascinare i giallorossi con i canestri che valgono addirittura il sorpasso sul 38-39 (parziale di 2-14). Nel momento migliore la fiamma giallorossa però si spegne e Cento nella seconda parte del terzo quarto ipoteca la gara con un controparziale di 15-0, griffato dalle triple di Mussini e Marks per il 53-39.

Nel quarto periodo Ravenna non riesce più a rientrare e i padroni di casa pian piano allungano ulteriormente. Nonostante la tripla di Bartoli (58-46), Cento è attenta a non fare errori sul pressing giallorosso e dilaga nel finale, dove Coach Lotesoriere dà ampio spazio ai più giovani. La Tramec tocca il massimo vantaggio sul 75-49, a cui risponde il giovanissimo ravennate Laghi trovando il primo canestro della sua stagione. La gara termina per 80-56, con un parziale che punisce ben oltre i suoi demeriti la squadra giallorossa.

Il post-partita

“C’è grande dispiacere per l’esito della partita e per gli ultimi minuti in cui siamo totalmente deragliati allargando il punteggio – commenta Coach Lotesoriere –. Il rammarico è legato soprattutto a due grandi temi: il primo tempo in cui i ragazzi sono stati davvero bravi in difesa, dove abbiamo regalato solo qualche punto a rimbalzo d’attacco, ma allo stesso tempo ci siamo troppo innervositi per i tiri sbagliati e negli ultimi minuti abbiamo poi anche attaccato male.

Il secondo dispiacere sono i primi cinque minuti del terzo quarto dove siamo rientrati bene e siamo riusciti anche a mettere la testa avanti, ma lì non siamo stati bravi a tenere botta tornando sotto oltre la doppia cifra: a quel punto non abbiamo più avuto la reazione. Oggi ci è mancata la pazienza e il saper soffrire in alcune situazioni, su questo dobbiamo lavorare ancora, anche se bisogna riconoscere i meriti agli avversari a cui vanno fatti i complimenti per essere stati bravi a toglierci le nostre certezze, oltre che a essere stati più duri di noi quando hanno avuto l’unico momento di difficoltà nella partita”.

Il tabellino

Tramec Cento – OraSì Basket Ravenna 80-56 (16-14, 31-21, 53-39)

Cento: Zilli 6, Marks 14, Mussini 15, Tomassini 11, Baldinotti 2, Kuuba 2, Toscano ne, Berti 13, Archie 12, Moreno 5. All.: Matteo Mecacci. Ass.: Andrea Cotti, Emanuele Pancotto.

Ravenna: Anthony 6, Giordano 9, Musso 6, Bartoli 3, Oxilia, Onojaife 2, Petrovic 11, Laghi 3, Bonacini 10, Lewis 6. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Arbitri: Marco Vita di Ancona, Paolo Puccini di Genova e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR).