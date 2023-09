Nella splendida location della Casa delle Meridiane, sotto l’argine destro del fiume Ronco, poco distante da Madonna dell’Albero, si è svolto il pranzo conviviale tenuto con la presenza del sindaco Michele De Pascale, dell’assessore allo sport e al turismo Giacomo Costantini con gli sponsor del Basket Ravenna tra i quali erano presenti anche GianMaria Martini, amministratore delegato del gruppo Unigrà, insieme ai suoi più stretti collaboratori, e Mauro Pepoli, AD di Sapir.

Ospiti anche l’allenatore Massimo Bernardi ed il playmaker Gabriel Dron.

Una giornata all’insegna del basket, della passione per questa disciplina, della passione per i colori giallorossi che si è aperta con i saluti portati al gruppo radunato da Giorgio Bottaro per conto del presidente Roberto Vianello, assente per una indisposizione.

Una giornata splendida riuscita anche grazie all’impegno delle ragazze, dei ragazzi e dei volontari del basket Ravenna che hanno gestito perfettamente l’evento per una cinquantina di ospiti. Un menù prettamente romagnolo per riscoprire anche le tradizioni del nostro territorio, legate alla viscerale passione di tutti quanti per la pallacanestro.

Ci si è lasciati con la promessa di ritrovarsi, di nuovo, durante l’inverno nella stessa location, per un’altra giornata nella condivisone dei valori che la società di Roberto Vianello porta avanti da sempre.