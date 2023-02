Finanzierà le attività dell’associazione Help for Family a favore del centro di accoglienza Maria Ward di Radauti, in Romania, il ricavato della cena di beneficenza realizzata nella serata di venerdì 17 febbraio a Bagnacavallo dal locale Lions Club.

Grazie ai 1.730 euro raccolti, ragazze e ragazzi di Radauti potranno essere seguiti nel loro percorso di istruzione e svolgerlo con profitto, evitando le situazioni di abbandono scolastico tanto frequenti nella loro realtà.

A illustrare i servizi che il centro Maria Ward offre alle giovani generazioni della comunità di Radauti è stata la direttrice Suor Luisa, accompagnata da Tonino Rossi dell’associazione Help for family, che assieme alla sua famiglia e ai volontari si dedica da anni a sostenere la comunità rumena.

In particolare, il centro offre un servizio socio-educativo che mette a disposizione un’assistenza allo svolgimento dei compiti e diverse attività educative e ricreative organizzate quotidianamente da Suor Luisa assieme alle sue consorelle e ai volontari del centro.

Alla serata hanno partecipato la sindaca Eleonora Proni, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo, la vicesindaca Ada Sangiorgi e il presidente del Consiglio comunale Matteo Giacomoni. Gianni Guerra, presidente del Lions Club, ha ringraziato i presenti per la loro partecipazione e ha espresso soddisfazione per l’importante somma raccolta.