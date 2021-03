Il nuovo numero del Notiziario del Comune di Bagnacavallo è in consegna in questi giorni in tutto il territorio comunale.

In copertina compare un articolo in cui la sindaca Eleonora Proni fa il punto sul nuovo documento sul linguaggio della parità da poco approvato dalla Giunta comunale e più in generale sul tema della lotta alle disuguaglianze.

Nelle altre undici pagine ampio spazio viene riservato ai lavori pubblici, in corso e programmati e al tema dell’ambiente. Un approfondimento viene dedicato ai risultati del questionario sul gradimento dei servizi promosso dall’Area servizi alla cittadinanza del Comune: ben 656 sono le cittadine e i cittadini che nel secondo semestre 2020 hanno partecipato all’indagine.

Compaiono inoltre notizie di cultura, servizio e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rubriche e informazioni utili.

Quanto all’evoluzione e all’aggiornamento della situazione epidemiologica, si fa riferimento alle pagine web del Comune.

Due pagine sono dedicate come in ogni numero agli interventi dei capigruppo consiliari.

La versione digitale del Notiziario è scaricabile dal sito del Comune.