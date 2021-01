In occasione del primo compleanno della sezione Bassa Romagna dell’Unvs (Unione Nazionale Veterani dello Sport), il referente per Bagnacavallo Luciano Servidei ha consegnato all’assessore allo Sport Ada Sangiorgi la targa in ceramica dell’associazione.

Nel ringraziare l’associazione e complimentarsi per le attività proposte, l’assessore Sangiorgi ha ricordato la grande tradizione di Bagnacavallo nello sport a ogni livello e in diverse discipline e ribadito l’importanza di tutelarne e promuoverne i principi.

L’incontro si è tenuto in Municipio venerdì 15 gennaio.