All’incontro, che si è tenuto nella sala del Consiglio comunale, sono intervenute la sindaca Eleonora Proni, l’assessora alle Politiche educative Ada Sangiorgi el’assessore alle Politiche giovanili Francesco Ravagli. Hanno partecipato inoltre l’insegnante referente Lara Muccioli e il facilitatore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Luca Caroli.

La sindaca ha parlato del ruolo del Consiglio comunale e del significato della Consulta come primo importante momento di democrazia, confronto e ascolto mentre l’assessora Sangiorgi ha spiegato il regolamento e il funzionamento dell’organismo di rappresentanza degli studenti.

Nel corso della seduta si sono insediati gli studenti eletti dai loro compagni. In base al regolamento della Consulta, infatti, gli alunni di ogni classe delle scuole secondarie di primo grado di Bagnacavallo e Villanova eleggono due studenti che li rappresentino. Prima delle elezioni ogni candidato ha tenuto un breve discorso in cui ha spiegato le proprie idee per la Consulta. La Consulta ha poi eletto per Bagnacavallo Alessandro Farneti (presidente – III B) e Cesare Minghini (vicepresidente – I A), per Villanova Cecilia Tesei (presidente – III E) e Tommaso Gaudenzi (vicepresidente – I E).

All’interno del progetto “conCittadini” della Regione Emilia-Romagna, nei prossimi incontri la Consulta affronterà il tema della memoria oltre a confrontarsi sulle diverse idee e proposte portate da alunne e alunni.

A tutti gli incontri della Consulta parteciperà l’assessora Ada Sangiorgi.

Il progetto è realizzato dal Comune di Bagnacavallo e dall’Istituto comprensivo Berti.