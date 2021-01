Grave incidente nella serata di lunedì sulla via Emilia a Castel Bolognese, dove una donna di 55 anni, al volante di una Smart, ha perso il controllo del veicolo. L’auto, dopo un impatto a lato della carreggiata, si è ribaltata. L’incidente è avvenuto di fronte allo stabilimento della Cedir. La donna è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuta con un’ambulanza e l’auto medica. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la conducente dall’abitacolo e per mettere in sicurezza l’area. Una volta estratta dall’auto, la 55enne è stata trasferita all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Spetterà ora alla Polizia Locale della Romagna Faentina stabilire le cause dell’incidente.