Auto prende improvvisamente fuoco: paura in Piazza Caduti sul Lavoro

Attimi di paura in Piazza Caduti sul Lavoro nella mattinata di martedì 1 settembre quando un’auto, una Peugeot Tepee, ha preso improvvisamente fuoco intorno alle 12.15. Le due persone all’interno della vettura, due donne, sono riuscite a uscire dall’abitacolo in tempo. In breve le fiamme hanno avvolto tutta la struttura del veicolo. Una densa colonna di fumo nero si è quindi alzata sopra Ravenna. I passanti e tutti gli altri mezzi in transito si sono immediatamente fermati in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.