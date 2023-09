Dal 2 ottobre altri sportelli micologici dell’Ausl Romagna apriranno l’attività per aiutare i raccoglitori di funghi a scongiurare errori ed intossicazioni. Raccogliere i funghi, infatti, può nascondere delle insidie, poiché non tutte le specie sono commestibili e, anzi, alcune sono tossiche o addirittura mortali.

“Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale esperto micologo – spiega il dottor Silvio Cantori, Coordinatore del Processo Aziendale – Ispettorato Micologico di Ausl Romagna – può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi. È pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico”.

Dal 2 ottobre apriranno i seguenti sportelli di Ausl Romagna:

SAN PIERO IN BAGNO: Via Marconi n.36 mercoledì dalle 9:00 alle 10:00

FAENZA: via Zaccagnini n.22 lunedì dalle 12:00 alle 13:00

BAGNACAVALLO: via Vittorio Veneto n. 8 venerdì dalle 12:00 alle 13:00

RICCIONE: via Sicilia n.61 giovedì dalle 9:00 alle 11:00

NOVAFELTRIA : piazza Bramante n. 10 lunedì e venerdì dalle 8:00 alle 9:00

MONTECOPIOLO : piazza San Michele Arcangelo n.7 lunedì dalle 9:30 alle 10:30

Ecco di seguito, invece, sedi, giorni ed orari degli sportelli già aperti:

Sportello Ambito di Cesena: via Brunelli 540, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, tutti i lunedì

Sportello Ambito di Forlì: via della Rocca 19, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, tutti i lunedì

Sportello Ambito di Ravenna: via Fiume Abbandonato 134, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, il lunedì e venerdì

Sportello Ambito di Rimini: via Flaminia, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il lunedì, e dalle ore 9.00 alle ore 11.00 il venerdì