L’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza ha ottenuto l’approvazione di due progetti ERASMUS + K229, che si svilupperanno lungo il corso dei prossimi due anni scolastici. Nei titoli dei due progetti è già racchiuso il senso del lavoro che verrà realizzato durante la durata dei partenariati: “Trades of the future” e “STEAM: surfing the European artistic monuments”.

In entrambi i progetti sono previste mobilità sia dei docenti che degli alunni, che si recheranno nei paesi partner per sperimentare e vivere esperienze significative di scambio e attività.

La prima mobilità si è svolta in Spagna, nell’ambito del progetto “Trades of the future”. Due insegnanti dell’Istituto San Rocco, Elisabetta Ravetta ed Elisabetta Valtieri, si sono recate a Lorca (regione Murcia) dove si sono incontrate con gli insegnanti di Spagna, Slovenia, Grecia e Regno Unito per definire le attività che verranno svolte durante l’anno scolastico in corso. Il progetto si propone di offrire agli alunni gli strumenti per comprendere la realtà locale in relazione al lavoro e la possibilità di apprendere quelle competenze digitali che sono ormai imprescindibili e costituiscono conoscenza di base per gli studi e le professioni del futuro, oltre che favorire l’uso delle lingue straniere in contesti reali ed utili. Le insegnanti hanno partecipato a workshop relativi all’uso della piattaforma Scratch e alla programmazione attraverso Lego wedo.

L’esperienza ha permesso al gruppo di lavoro di conoscersi, sviluppare sinergie di azione, creare quel clima di condivisione e di collaborazione che costituisce la base ed il senso dell’esperienza Erasmus.

L’inizio è stato dei migliori e ora all’Istituto San Rocco si lavora per preparare i prossimi eventi, che prevedono in gennaio e marzo la mobilità in Regno Unito e Grecia di alunni e a giugno l’accoglienza degli insegnati partner provenienti dai vari paesi. Tutte queste occasioni saranno opportunità di crescita e di formazione sia per il personale docente che per gli studenti.