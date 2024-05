Prosegue il programma di formazione e aggiornamento del comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo per i vari profili professionali. In questi giorni si sono aperte le iscrizioni per il corso di ottenimento della qualifica BI001 e di aggiornamento BI001/BI005, certificazioni riconosciute dal CONI. Nello specifico la qualifica BI001 riguarda l’attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, mentre la BI005 è riferita alla ginnastica per tutti.

I due corsi si svolgono in modalità e-learning e danno la possibilità a chi li frequenta di seguire le lezioni quando possono o lo desiderano, interrompendole e riprendendole ogni volta che serve, purché il corso venga terminato entro trenta giorni dall’iscrizione e dal suo scaricamento.

Da quando il CSI ha avviato questa specifica fase di formazione e aggiornamento determinata anche dalla sua adesione al Sistema nazionale di qualifiche degli operatori sportivi di base, sono stati numerosi i professionisti che hanno seguito le lezioni, efficaci non solo per la qualità delle lezioni proposte ma anche per i temi trattati.

Nel caso del corso BI001 le lezioni approfondiranno tra gli altri questi argomenti: elementi di primo soccorso, di anatomia e fisiologia; nutrizione e sport, consigli per giovani atleti; esercizio fisico e salute; principi di allenamento funzionale; basi dell’analisi posturale; il benessere fisico e la pratica del fitness acquatico; la composizione corporea; dalle cause dell’obesità all’intervento sullo stile di vita.

Nel caso del corso di aggiornamento BI001/BI005 si affronteranno le tematiche dell’esercizio fisico e salute, i concetti base della nutrizione, le cause dell’obesità, l’immagine corporea e la composizione corporea: cos’è e a cosa serve.

Per informazioni più dettagliate e per iscriversi:

Con l’inizio ormai imminente delle attività dei centri estivi e Grest, il CSI Ravenna-Lugo ha deciso di mettere a disposizione anche nuovi moduli formativi per i corsi di qualifica e di aggiornamento dedicati agli educatori sportivi (animatori centri estivi), sia a chi lo è già, nel qual caso i corsi valgono come aggiornamento, sia a chi lo vuole diventare e il corso diventa opportunità di formazione.