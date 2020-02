Andrea Liverani nuovo commissario della Lega Romagna

Andrea Liverani è il nuovo commissario per la Lega Romagna. Il segretario comunale di Faenza, rieletto consigliere in Regione, guiderà il passaggio dalla vecchia Lega alla “Lega per Salvini Premier”. Liverani prende di fatto quindi il posto di Jacopo Morrone alla guida del Carroccio romagnolo. Il suo sarà un incarico a tempo, in attesa del congresso leghista, ormai non più rinviabile visto anche il grande afflusso di voti registrato in Emilia-Romagna, non sufficienti comunque a consegnare al centrodestra la vittoria nell’ultima tornata elettorale. Identico provvedimento è stato preso per l’Emilia, dove il senatore Pietro Pisani ha preso il posto dell’onorevole Gianluca Vinci.