Un collaboratore di Lista per Ravenna, residente in via Umago nel quartiere Darsena, intendendo segnalare all’amministrazione comunale la situazione di degrado, totalmente fuori controllo, esistente in questa strada, davanti all’Istituto statale di istruzione superiore Olivetti-Callegari, a causa dell’abbandono, tutti i giorni, di ogni genere di rifiuti (frigoriferi, fornelli, tavoli, ecc.) al di fuori dei cassonetti per la raccolta differenziata, l’ha voluta documentare come segue.

Posto che lo scorso giovedì sera non c’era alcun rifiuto fuori posto in zona, il mattino dopo, alle 5.40, ha scattato sette foto che attestano come in piena notte sia stato gettato sulla strada un po’ di tutto: sacchi di rifiuti, macerie, legname, un carrello da supermercato, ecc., tale da occupare gran parte della carreggiata.

Allego dunque queste foto, più che sufficienti per chiedere al sindaco se intende attivare i propri uffici (servizio Ambiente e Polizia locale), affinché, presso l’Isola Ecologica di Base (IEB) di via Umago, sia disposta un’attività di vigilanza assidua e determinata al fine di stroncare il fenomeno in questione, di inaudita indecenza, in una zona urbana molto abitata e frequentata da una densa popolazione scolastica, perseguendone gli autori con ogni mezzo possibile (risalendo alla provenienza dei rifiuti tramite le loro tracce, installare un impianto di video sorveglianza, posizionare le specifiche fototrappole…).