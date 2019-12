Anche gli agenti della Polizia di Stato in visita in Pediatria con un sacco pieno di doni per i bambini ricoverati

Dopo i Vigili del Fuoco, i bambini ricoverati nel reparto Pediatria dell’ospedale di Ravenna hanno ricevuto la visita degli agenti della Polizia di Stato. Nella giornata di lunedì 23 dicembre, gli agenti abitualmente in servizio sulle volanti, hanno portato ai bambini costretti a trascorrere il Natale in ospedale un sacco pieno di doni, reso possibile grazie alle donazioni raccolte all’interno della Questura di Ravenna da parte di tutto il personale di Polizia. Bambini di ogni età hanno così ricevuto la visita di donne e uomini in divisa che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e mostrare solidarietà ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie, non solo regalando dei giochi, ma offrendo un momento di gioia e di svago in un periodo di difficoltà