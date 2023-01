Nel corso del 2022 sono state aggiunte 39 nuove istanze digitali, per consentire a cittadini, professionisti ed imprese la presentazione di richieste e pratiche amministrative in via telematica per tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, autenticandosi con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

I servizi online oggi disponibili coprono molteplici ambiti: dalla cultura all’urbanistica, dal sociale alla mobilità sostenibile, dalla polizia locale ai servizi educativi e scolastici. Tra questi troviamo: la domanda di assegno di maternità, la domanda di alloggio popolare (ERP), la richiesta di accesso agli atti, la richiesta di certificazione dell’idoneità alloggiativa in ambito edilizio, la richiesta di partecipazione a mercati, fiere e manifestazioni, la concessione di sale e spazi culturali, la comunicazione dati conducente, solo per citarne alcuni. Una panoramica completa e aggiornata dei servizi è disponibile nella sezione “Servizi Online” del sito dell’Unione della Romagna Faentina.

Il 2022 si chiude, quindi, con un bilancio positivo in termini di transizione al digitale, dando lo slancio per continuare il processo di trasformazione per avere un’amministrazione sempre più digitale, aperta ed inclusiva.